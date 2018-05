Netta Barzilai, l'ex cameriera che inneggia al girl power all'Eurovision

Ha puntato tutto sull'ironia e ha vinto, Netta Barzilai. La "mossa del pollo", il look stravagante e i chili in più hanno fatto trionfare l'israeliana all'Eurovision Song Contest. Prima di intraprendere la carriera musicale, la venticinquenne è stata cameriera e maestra elementare e ha prestato servizio militare. "Stupido, non sono il tuo giocattolo", recita il brano "Toy" che su YouTube ha totalizzato oltre 20 milioni di visualizzazioni.