Nessuna separazione per Aldo, Giovanni e Giacomo: "Torniamo fra due anni"

Il comico, dunque, è stato chiaro: "Separazione? Non è vero. Colgo l'occasione davanti alla telecamera per dirlo: vi tirerei le orecchie, per tutta l'estate avete dato ascolto ai giornali scandalistici". Il trio arriva oltretutto dal trionfale tour teatrale "The Best of Aldo Giovanni e Giacomo Live", che ha segnato 37 repliche tutte sold out. A fine 2016, inoltre, è uscito il film "Fuga da Reuma Park".