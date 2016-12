Nesli torna sulla scena: "Adesso canto con la voce dello spirito"

A qualche mese dalla sua autobiografia "Andrà tutto bene" , Nesli e torna il 27 maggio dal suo pubblico con " Equivale all'immenso ", singolo apripista del nuovo disco "Kill Karma", in uscita il primo luglio. Un progetto in cui svela i lati più intimi e privati: "Sarà l'album più importante perché dentro ho messo tutta la mia anima, tutta la musica che ho ascoltato. Sentirete la mia voce come mai prima, sarà la voce del mio spirito".

Un progetto che nasce dal bisogno di mettersi a nudo e raccontare le parti di sé anocra nascoste nel buio. "Dentro ho messo tutta la mia musica, la mia energia vitale, tutto quello che ho imparato, tutta la musica che ho ascoltato" ha spiegato "Vi parlerò come non ho mai fatto, raccontandovi la vita che ho incontrato, che mi è esplosa nel petto. Racconterò il destino che rincorre la sorte, fatta di amore, gioia e delusione".



In questo nuovo progetto Nesli ha scelto di focalizzare la sua attenzione sui testi perché "racconterò di voi, parlando di me, racconterò la storia, che si incatenerà alla vostra. Sarà come la mia Italia, come avere un figlio...Sarà un figlio d'Italia!".