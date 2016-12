Nesli torna con un cd e nuovo look

11:56 - Francesco Tarducci ossia Nesli, fratello di Fabri Fibra, è ricomparso con una nuova foto e un nuovo look su Facebook con un annuncio importante. "L'album è quasi pronto, un anno per scrivere canzoni, un anno per sceglierle e dare loro vita. Non si usa più dedicare così tanti mesi ad un progetto musicale ma noi sapevamo che questa era l'unica via per provare a creare canzoni senza tempo", dice.

"E' stato il disco più sofferto, più denso di significato, quello che mi ha fatto capire più cose, sopratutto grazie al mio nuovo produttore (Brando, ndr), alla mia nuova casa discografica e al team di GoWild che mi sostiene in questa avventura. - continua Nesli - Durante questo periodo sono capitate tante cose, molte delle quali, difficili da affrontare e vorrò condividerle con voi attraverso tutto quello che ho scritto in questo album. E non solo e attraverso un Tour che ho fortemente voluto e che mi porterà ad incontrare ognuno di voi per tutto il 2015".



E' un ritorno alla Universal il suo. Infatti con la major ha pubblicato "Le verità nascoste" nel 2007 e "L'amore è qui" nel 2010 per poi passare alla Carosello e pubblicare nel 2012 "Nesliving Vol. 3 - Voglio".