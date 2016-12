Nesli: "Grazie dei sorrisi, andrà tutto bene"

13:09 - Il "poeta" (come amano definirlo i suoi fan) "punk" (come lui si definisce) Nesli sta finendo di lavorare alle registrazioni di "Andrà tutto bene", il nuovo cd di inediti, previsto in uscita a inizio 2015. I nuovi brani saranno un frullato di melodia, sonorità rock, underground e le atmosfere britanniche degli Anni 80. Un'evoluzione che lo ha portato ad uscire definitivamente dall'etichetta di artista rap per abbracciare quella di cantautore pop

"Quella frase che senti dentro o che qualcuno ti ha sussurrato sfiorandoti, come una consapevolezza nei confronti della Vita in questi tempi, in qualunque tempo. Grazie al coraggio, ai sorrisi che rendono il nostro sguardo positivo, nei confronti di tutti... Andrà tutto bene", sono queste le parole scelte da Nesli per annunciare ai fan il suo ritorno.



A 2 anni dal successo di “Nesliving Vol. 3 - Voglio” (che ha esordito al primo posto della classifica) e guidato dal suo produttore Brando e da un nuovo team formato dalla Production House Go Wild Music e dall’etichetta Universal Music, Nesli tornerà così a dar voce, con il suo stile personale e di grande impatto emotivo, al suo universo artistico sempre in evoluzione.