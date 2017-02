Nesli, esce il nuovo album: "Vado oltre il rap, la mia è la Nesli-music"

Alla tracklist originale del disco uscito a luglio sono stati aggiunti il brano, che il cantante presenterà a Sanremo, “Do retta a te” in due versioni, in duetto (con Alice Paba) e quella originale da solista, oltre agli inediti "Dove sto andando" e "Tesoro non conta". La versione in digitale dell’album invece conterrà ben 6 tracce inedite.

"Questo è un terzo capitolo del secondo capitolo. Kill Karma di luglio aveva tutto il sapore di un'edizione limitata. Nel nuovo disco ci saranno sei canzoni in più, alcune nascono come videoblog (quasi poesie in musica), ma il disco chiude un'attitudine musicale, ne inizio un'altra...", racconta Nesli, che dopo aver superato il guado del rap ha intrapreso un percorso artistico variegato, sperimentando sempre nuovi generi.



Col rap hai chiuso quindi?

Ne ascolto tanto, ma non è più rap quello che faccio io, è un genere mio, scrivo tanto... e dipende dalla canzone, l'esigenza è comunicativa, se c'è un tipo di metrica rap faccio rap, altrimenti è altro. La cosa che più mi interessa è comunicare... è un genere mio. E' la Nesli-Music.



Ribadisce il concetto di libertà Nesli, e sottolinea come sia passato indenne attraverso le mode: "Io mi colloco trasversalmente nelle playlist, non mi chiudo in una griglia di genere. Mi hanno insegnato che la libertà è un valore assoluto. In questo album la libertà va a braccetto con la consapevolezza. Con 'Andrà tutto bene' abbiamo fatto quello che andava fatto, per dare un taglio netto con il mio passato, mentre per 'Kill Karma La mente è un'arma' ci siamo dati il tempo di fare quello che davvero volevamo. A me piace raccontare attraverso i dischi, sono prima di tutto un comunicatore e mi piace che nella comunicazione ci sia una coerenza. Quel che conta è l'esigenza di raccontare una canzone...se la facciamo country va bene, se rock va bene.. l'esigenza è comunicativa. Ecco la libertà e il valore di libertà”.



E come si colloca il tuo anelito di libertà nel contesto discografico?

Ho la fortuna di lavorare con Universal ma allo stesso tempo di lavorare con un mio gruppo, Go Wild. Ci siamo trovati e l'obiettivo sarebbe creare davvero un genere musicale mio.