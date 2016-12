Nelson, la sua Napoli vista dal mare che non lascia andare via

Si intitola " Questo mare non è buono " il nuovo singolo di Nelson featuring. Dario Sansone , estratto dall'album " Outsider ". Un mare che invece di invitare al viaggio e a spostarsi spinge a trattenersi, con la sua bellezza ipnotica. E protagonista della canzone è Napoli , vista dalla sua porta principale, appunto il mare. Tgcom24 vi presente in anteprima il video del brano.

Un mare che guarda una città in lontananza, i luccicanti riflessi argentati che oscillano tra le onde calme della notte, mare che offre a un gruppo di pescatori, intrappolata in una rete su un peschereccio, una sirena. Sono queste le suggestioni poetiche e oniriche del nuovo videoclip di Nelson, che duetta con Dario Sansone, leader dei Foja, che interpreta con il suo timbro inconfondibile la voce del mare.



Ad ascoltarlo, il brano, sembra quasi una colonna sonora, argomento al quale Nelson non è estraneo, avendo vinto nel 2014 un David di Donatello proprio per una colonna sonora. La produzione del brano è di D- Ross, già produttore di Fabri Fibra, Luchè ed altri protagonisti della scena musicale nazionale. Il regista del video è Claudio D'Avascio, che ha già realizzato diversi video per Nelson, Neffa, Raf e in questo periodo impegnato sul set de "L'ispettore Coliandro", del quale cura le pillole di spot.