Nek, un concerto a Los Angeles e un nuovo disco in arrivo

"Mi vogliono bene, qui", ha aggiunto Nek: "E' la terza volta che partecipo a questo festival, mi hanno sempre dimostrato grande affetto”. Cantare in spagnolo gli piace molto e Los Angeles gli è entrata nel cuore: "Fin da quando ho registrato in spagnolo Laura non c’è, nel ’97. E' una lingua sensuale e musicale, simile all’italiano ma non uguale, c’è una connessione, siamo fratelli, siamo cugini, in qualche modo siamo di famiglia”. E della città americana ha detto: "C’è una grande energia, che a volte sento in più forte a volte meno, ma credo dipenda dai miei stati d’animo. E’ comunque una città che mi trasmette molto, è la città del rock ed è una città di terra. Poco lontano c’è il deserto, non è New York, tutta grattacieli, senti le montagne, senti il deserto, cose importanti per uno come me, un uomo di terra, nato fra le colline. Provo una particolare connessione con questa città".



Del suo singolo, uscito a maggio "Uno di questi giorni" e che farà parte dell’album ha raccontato: "Nasce da un film, Telma & Louise. Cioè nasce dall’idea di prendere una macchina , lo stretto necessario e partire. L’idea che ho io della musica è questa. E’ un viaggio. Una canzone, oltre a farti riflettere, ha come prima necessità quella di farci viaggiare, di svagarci, la musica ti porta in un mondo tutto tuo, in una realtà diversa che tu gestisci. La musica è un momento di decompressione dalla vita di tutti i giorni, poi la musica è bellissima perché ti entra nel cervello e ti muove sensazioni, profumi, ricordi, ha un potere straordinario”.



A settembre intanto uscirà un altro singolo "Unici", un brano, che avrà un ritmo reggaetòn. Un gran bel momento per l’artista di Sassuolo. “E’ la mia seconda giovinezza. Credo davvero che chi ha il privilegio di vivere attraverso la musica rimane giovane dentro. Poi il fisico cambia, ma la musica ha il potere di mantenerti giovane”. La musica è anche divertimento e Nek si è divertito un mondo a fare il rapper in Sassuolo-Palms Springs, video creato insieme a J-Ax che ha ottenuto 5 milioni di visualizzazioni sul web. “È stata un’occasione per dire: ok, sono un cantante pop e ora faccio rap, ma giusto perché voglio prendermi in giro, non abbiate paura. Un modo per fare il pagliaccio, per non prendermi sul serio”.