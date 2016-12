Nek: "Non torno a Sanremo e canto per la prima volta all'Arena di Verona"

Sperimenta sulle sonorità rimanendo fedele a se stesso. A due anni da " Prima di Parlare ", Nek torna con " Unici ". Il nuovo album arriva il 14 ottobre e contiene 11 brani inediti. Oggi il cantante di Sassuolo - che rivendica le sue radici - si sente più "entusiasta di vent'anni fa". Canta la vita nelle sue sfaccettature e l'amore, si prepara al grande lancio in America Latina e corona un sogno: "Suonare all' Arena di Verona ". Ma non torna a Sanremo .

Un disco pieno di energia, ma allo steso tempo "complicato" perché registrato quando il cantante era giudice ad "Amici". E proprio da quella esperienza è nato l'unico duetto, "Freud", con J-Ax: "Abbiamo ironizzato sul un grande maestro della psicologia, chi meglio di Ax poteva aiutarmi essendo anche lui come me psicolabile su molti fronti... Ci siamo divertiti e lui con la sua presenza ha trasformato e impreziosito il pezzo".

Filippo Nerviani è soddisfatto del risultato: "E' un album più elettronico rispetto al precedente, avevo il desiderio di mettermi al passo con i tempi". Già, i tempi. Che per Nek sono maturi: "Oggi ho più consapevolezza, prima su un treno in corsa non guardavo i paesaggi, ora me li godo e riesco a dare un perché a tutte le cose".

In questo lo ha aiutato molto la fede, che l'artista non fa mistero di aver riscoperto. Mettendosi sempre in discussione, come quando si ispira alla poesia Valore di Erri de Luca, scrittore ateo, per il brano "Questo so di me": "Sono affascinato da De Luca, anche se non crede si mette alla ricerca e ammette che c'è qualcosa di superiore. Io grazie alla fede mi sento meno solo". Ma Nek è molto legato anche alle sue origini, come racconta nella canzone "La mia terra": "Anche se a Milano ci vivo, ho anche comprato casa per non stare in albergo, dopo un po' ho bisogno di tornare nella mia Sassuolo".

E a proposito di radici, non nasconde il suo amore per la prima delle sue fan, la figlia Beatrice: "Mi riempie di orgoglio. E' affascinata dal fatto che il papà va sul palco e che ogni tanto anche lei può andare sul palco durante le prove. Come tutti i bambini rimane affascinata dalle luci e dalla gente. Io cerco naturalmente di proteggerla perché voglio anche che sappia che il mondo non è solo quello. Ma anche lei protegge me, spesso mi fa da body-guard, quando mi fermano per una foto avverte 'Fate una sola foto perché mio papà è mio".

A gennaio dell'album uscirà anche una versione per il mercato discografico latino americano, il nuovo tour invece partirà a maggio 2017 dall'Arena di Verona per una data ancora da confermare: "Dopo anni con Live Nation sono passato a F&P Group, Ferdinando Salzano mi ha aiutato a realizzare un sogno: Verona. Il fatto di pensarci mi fa già venire la pelle d'oca". E Sanremo? "Carlo Conti, che è un mio fan, me l'ha chiesto. Ma non parteciperò. Magari ci torno come autore...".