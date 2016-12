Nek, il web impazzisce per il rap "Sassuolo/Palm Springs"

La vicinanza con J-Ax , suo compagno di squadra ad Amici , ha influenzato lo stile di Nek che si è trasformato in un vero gangsta. Su Facebook ha infatti pubblicato una clip ironica inititolata " Sassuolo/Palm Springs ", che lo vede protagonista di un’inedito rap. Il video ha superato 3 milioni di visualizzazioni in 24 ore, con una vera e propria febbre sul web e sui social network.

Al motto di "il VERO rap italiano LO FACCIO IO", si è cimentato in un pezzo che raccoglie le citazioni dei suoi storici successi. Ad impreziosire il brano tanti colleghi e i riferimenti alla sua terra d'origine, come il labrusco e Sassuolo. "Questi mesi con lo zio Ax sono stati stupendi, però c'è una cosa che dovevo dirgli: il VERO rap italiano LO FACCIO IO. Grazie a Pedar e THG. Grazie alle mie gangstagals Emma ed Elisa, a quei due suker di Ax e Fedez, e Rudy Zerbi. Rovazzi, ma che ca**o vuoi????? Regia, Montaggio, Suker X Sempre: J-Ax".

L’idea del video è nata insieme a J-Ax, durante la partecipazione ad Amici dove erano direttori artistici della squadra Blu. Al progetto hanno partecipato, oltre a J- Ax, anche Fedez, Elisa, Emma, Rudy Zerby e Rovazzi.



Continua intanto il successo di Nek, che parteciperà ai Wind Music Awards a Verona il prossimo 6 giugno. Dal palco dell'evento presenterà il suo nuovo singolo "Uno di questi giorni" (firmato dallo stesso Nek con Bonomo, Chiaravalli e Bolchi), che anticipa il suo prossimo lavoro in studio in uscita in autunno e che è ai vertici delle classifiche radiofoniche.