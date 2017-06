Nek, che notte all'Arena di Verona: "Un sogno che si realizza"

26 anni di carriera, 45 anni di età: "30 anni fa fantasticavo all'idea di suonare qui ed ecco che il ragazzino diventa un uomo e gli si aprono le porte dell'Arena di Verona: è un sogno che si realizza, credo che una delle cose più belle della vita sia riuscire a portare a compimento i propri sogni", ha dichiarato il cantante.



A proposito dell'ospitata sul palco dell'Arena di J-Ax, ha raccontato: "Prima di tutto c'è stato il contatto che poi si è trasformato in qualcosa che abbiamo in comune da condividere, la passione per quello che facciamo. Io arrivo dal pop lui dal rap, ma tante volte ci sono state incursioni ed è successo anche in 'Freud': lui l'ha impreziosita".



Il concerto è stata l'occasione per festeggiare anche i 20 anni di "Laura non c'è": "Questa canzone - ha detto Nek - mi ha cambiato la vita, è un pezzo che cantano tutti in diverse parti del mondo, è un privilegio e necessitava di una spolverata. Diciamo che ho preso Laura e le ho detto 'cambiamo i vestiti anni novanta' e usiamo qualcosa di più moderno".



"Sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto anche gli errori, perché ho avuto il coraggio di portarli avanti come se fosse una cosa sulla quale credevo, poi con il senno di poi diventa qualcosa di mediocre e cambieresti qualcosa. Ma si raggiunge una posizione anche per gli errori fatti, fa tutto esperienza e fortifica", ha concluso.



Sul palco dove Fedez ha chiesto la mano alla sua Chiara Ferragni, infine, Neck e J-Ax non hanno risparmiato uno scherzo proprio all'indirizzo di Fedez, "Per te ho un amore fraterno e ho preparato una piccola sorpresa. Mi vorresti sposare? Dovresti fare prima no con la testa e poi si'", ha esordito Ax, anche lui in ginocchio davanti a Nek. "Il pietrone l'ho rubato a Fede".

Meno divertito sembra proprio Fedez: al tweet di Ax "guarda e impara", ha risposto con un freddo "volare altissimo".