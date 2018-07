Neja con The Encore, la dance incontra il funky in "No More Chance"

Si intitola "No More Chance" il singolo la collaborazione di Neja con i The Encore. Funk, dance e sonorità popolari sarde, per un brano che vede la scrittura e l'interpretazione della regina assoluta della dance italiana. "Questo brano nasce dalla necessità di sperimentare delle nuove sonorità che potessero unire la dance con le atmosfere funky, che solo gli strumenti suonati possono dare" spiega lei.