Negrita: "Il rock in Italia è in via di estinzione, e noi torniamo nei club"

L'album è stato anticipato in radio dal singolo inedito "I tempi cambiano", che la band ha scritto a quattro mani con Luciano Ligabue. "9 Live & Live" presenta nel cd nove estratti dall'album "9" registrati durante i tour dell'anno scorso, mentre il dvd riporta la registrazione del concerto al Forum di Assago dell'aprile 2015 e il docu-film "Under The Skin", registrato al "Grouse Lodge Studio" di Rosemount (Irlanda) durante le sessioni di registrazione di "9".



"Si tratta di un progetto misto, una miscellanea di cose - spiega il chitarrista Enrico Salvi - . Con '9' abbiamo fatto tutto quello che una band dovrebbe fare, dai palasport all'estiva. Nel momento in cui abbiamo deciso di iniziare la tournée nei club, per tornare alle radici del nostro intendere la musica, abbiamo pensato di creare questa appendice a quel lavoro". E di quell'album un brano viene presentato in una versione decisamente diversa. "Di "Se sei l'amore" abbiamo fatto un restyling profondo, con un utilizzo del sax come si faceva negli anni 80 - spiega Pau -. La parte di sax l'ha registrata un amico del nostro nuovo bassista. Lo abbiamo buttato giù dal letto, dove si trovava in dolce compagnia, all'una di notte. E ha fatto un sacco di chilometri per venire a registrare. Forse per questo era molto ispirato".



La collaborazione con Ligabue invece è nata quasi come una richiesta di aiuto... "Con lui ci conosciamo da vent'anni - spiega il cantante -. Ci sembrava che il brano avesse un background comune e non riuscivamo a chiudere il ritornello. Così gli abbiamo mandato il file e lui lo ha fatto di getto". Poi c'è il secondo inedito, "Quelli che non sbagliano mai", dedicato ironicamente a quelli che possono definirsi "leoni da tastiera". "La canzone nasce da alcune cose che ci sono capitate personalmente, sulla nostra pagina Facebook - dice Pau -. Mi informo quasi sempre in Rete e quando trovo notizie che mi interessano leggo i commenti. E lì trovi un bestiario che spesso mi lascia attonito. Quindi ci siamo divertiti un po' a dar loro ragione".



Ora il gruppo è in tour nei club. Locali di media portata, a volte molto piccoli. Perché questa decisione? "Avevamo voglia di tornare, dopo 12 anni nei palazzetti, in quei posti dove c'è stata la genesi della nostra carriera - spiega il chitarrista Cesare Petricich -. La musica nei club nasce, fermenta e si sviluppa. Non è nei palazzetti che nascono le carriere. Nei club più piccoli possiamo permetterci di tirare fuori conigli dal cilindro, pezzi sconosciuti della nostra storia. C'è una parte del tuo repertorio che nei palazzetti non puoi suonarla, sono pezzi che in luoghi così grandi non arrivano al pubblico, perché sono scritti per un contesto più raccolto".



Contesti dove anche affrontare temi importanti, "impegnati", può diventare più naturale, anche se Pau sottolinea come, per citare il loro brano, "i tempi siano cambiati". "Non siamo un gruppo barricadero. Ma dobbiamo scrivere solo canzoni d'amore? Non ce la facciamo. Dobbiamo parlare anche di altre cose" afferma. Ma c'è un però. "A parlare di politica e di sociale oggi ti senti fuori moda, sembra che alla gente non freghi nulla. Anche da questo punto di vista i tempi sono cambiati. C'è un'invasione incredibile di musica plasticosa che non dice nulla". Il rock, specie quello impegnato sembra essere sempre più ai margini. "Sicuramente per un lungo periodo è stato inflazionato. Ovvio quindi che abbia pochi margini di riuscita - spiega il cantante -. Oggi c'è il dominio del pop, anche se sono nate nuove forme espressive come l'hip hop. Per le band la cosa più difficile è trovare qualcosa che colpisca il pubblico e le faccia emergere". Ma il gruppo vede dei nuovi Negrita in giro? E la risposta non potrebbe essere meno vaga: "No".



Forse anche perché mancano personaggi in grado di scoprirli e allevarli, come Carlo Ubaldo Rossi, il produttore storico della band scomparso l'anno scorso e a cui il gruppo ha dedicato questo album. "Non è possibile pensare alla nostra carriera senza Carlo Rossi - dice Salvi -. Lui era un'enciclopedia e appassionato come pochi. È stato il primo a portarci fuori dall'Italia, portandoci in uno studio di New Orleans. Ci ha fatto rompere gli argini".



LE DATE DEL TOUR

10 MAR FIRENZE - ObiHall

11 MAR ROMA - Orion

12 MAR SENIGALLIA (AN) - Mamamia

17 MAR NAPOLI - Casa della Musica

18 MAR BARI - Demodè

19 MAR MAGLIE (LE) - Industrie Musicali

25 MAR PERUGIA - Afterlife

26 MAR SORA (FR) - Fiera

01 APR BOLOGNA - Estragon

02 APR PORDENONE - Il Deposito

03 APR ROVERETO (TN) - Palasport

07 APR BRESCIA - Latte+

08 APR GENOVA - Piazza delle Feste / Porto Antico

09 APR ASTI - Palco 19