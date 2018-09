Negramaro, la band ha salutato Lele Spedicato per pochi minuti

"Nessun peggioramento" e c'è anche un "pizzico di ottimismo". Sono "stazionarie" le condizioni di Emanuele Spedicato, il 38enne chitarrista dei Negramaro ricoverato in Rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. Per pochi minuti a tutta la band è stato concesso dai medici un breve saluto. Intorno al suo letto in ospedale il gruppo si è raccolto in un abbraccio ed è stato un momento molto commovente.