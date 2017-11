Negramaro: "Ci siamo sciolti, ma ora siamo più forti di prima"

" Amore che torni " è sicuramente un "nuovo inizio". Dopo un "buco nero" in cui i Negramaro sono caduti. E sì, perché nel raccontare il nuovo album, Giuliano Sangiorgi sgancia subito la bomba. E lo fa con tutta la serenità che possiede: d'altronde quando una cosa diventa ancora più bella allora è giusto raccontarla: E' stata una crisi seria . La parola giusta è ' scioglimento '. Ci siamo sciolti per un paio di mesi", spiegano a Tgcom24 .

Nel frattempo Sangiorgi si è rifugiato a New York: "Sono scappato e ho trovato un posto grande in cui perdermi. Sul ponte, per la prima volta mi sono sentito solo. Era stato da poco eletto Trump, i discorsi sul muro mi hanno fatto sentire la solitudine dell’immigrato... Se fossimo stati troppo vicini a quel buco nero lo avremo risolto subito e di fronte a questa crisi abbiamo voluto crescere e capirci meglio. Oggi raccontiamo di un amore che non è finito e che è più forte".

Il motivo della crisi, quello del patratac, non è dato saperlo: "Forse era assuefazioni ad abitudini che rischiano di dare tutto per scontato, di non pensare a futuro come dovrebbe essere...".

Sempre a New York, la voce della band, ha scritto una canzone che non è entrata nell'album e che parla dell'arrivo di una bambina: "Al mio ritorno l'ho fatta sentire ad Andrea (Mariano, ndr), che subito mi ha rivelato di aspettare una figlia. Ci siamo abbracciati e da quel momento tutto è ripartito".