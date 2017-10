Negramaro, 6 concerti nei più grandi stadi italiani

Quella del 2018 sarà per i Negramaro un’estate all'insegna dei live negli stadi italiani. La band sarà protagonista per sei concerti con partenza il 24 giugno da Lignano Sabbiadoro (UD). Seguiranno le date a Milano, Roma, Pescara, Messina e Lecce. "Amore che torni" è il titolo del nuovo album di inediti di Giuliano Sangiorgi e soci in uscita il 17 novembre.