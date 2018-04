Nathalie, ecco il dietro le quinte della copertina del nuovo album

Torna Nathalie. La cantautrice vincitrice dell'edizione 2010 di "X Factor" pubblica l'11 maggio il suo terzo album, "Into The Flow". La copertina la vede immersa completamente nell'acqua, tra il bagliore dorato di stelle che impreziosiscono il velo che la avvolge morbidamente, come una creatura ibrida dell’immaginario fantastico. Tgcom24 vi offre in esclusiva un video girato sul set fotografico della cover e del booklet del disco.