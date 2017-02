Natalie Portman, nudo integrale nel nuovo film con la figlia di Depp

Nominata agli Oscar come miglior attrice protagonista per l’interpretazione di Jackie Onassis in "Jackie" e in attesa del suo secondogenito, Natalie Portman mostra un lato bollente di sé in una scena di nudo integrale nel nuovo film francese di Rebecca Zlotowski, "Planetarium", in uscita il 20 aprile, in cui recita con Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp.