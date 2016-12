Natalie Cole, la famiglia contro i Grammy per l'irrispettoso tributo alla cantante

Indignazione e delusione da parte della famiglia di Natalie Cole per lo scarso omaggio ai Grammy alla cantante, scomparsa lo scorso 31 dicembre per un arresto cardiaco all'età di 65 anni. La 58esima edizione è stata caratterizzata da spettacolari tributi ai grandi scomparsi degli ultimi mesi, da Bowie a Lemmy. Ma per l'artista era previsto solo il videoclip di "Unforgettable" , in duetto virtuale col padre Nat King Cole .

"Le parole non possono esprimere l'indignazione e delusione assoluta al tributo irrispettoso a un artista leggendaria come nostra sorella," hanno dichiarato le sorelle di Natalie Cole, Timolin e Casey.



Il figlio Robert Adam Yancy ha aggiunto "Lei è stata in attività per quattro decenni, ha ricevuto 21 nomination ai Grammy e ne ha vinti 9. Lei merita più di un tributo da un minuto e mezzo. E' stato vergognoso il modo in cui hanno minimizzato la sua eredità".