25 dicembre 2014 Natale, i 20 immancabili del cinema: qual è il "classico dei classici"? Da "La vita è meravigliosa" a "Una poltrona per due", ecco i film più celebri che fanno atmosfera quanto l'albero e il panettone Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:29 - Natale. Quando ci si ritrova in famiglia, si mangia, ci si scambia doni e si guardano bei film che riconciliano con il mondo. Ci sono titoli che con le feste natalizie sono un tutt'uno, replicati ogni anno eppure sempre belli da rivedere. Da "La vita è meravigliosa" a "Una poltrona per due", ecco i 20 titoli senza i quali non si può dire che sia veramente Natale...

Si va dai classici natalizi, come tema e ambientazione. A partire dalle molte declinazione del "Canto di Natale" di Charles Dickens: per i bambini sono imperdibili le versioni Disney "Il canto di Natale di Topolino" e quelle dei Muppet, "Festa in casa Muppet", ma anche la commedia con venature horror con Bill Murray "S.O.S. fantasmi" è uno di quei titoli che sotto le feste non può mancare. E parlando di horror comedy come dimenticare "Gremlins" o il miglior Tim Burton di sempre di "Nightmare Before Christmas"?



Per chi ama un Natale controcorrente, un po' corrosivo e che sappia ridere delle tradizioni, sono imperdibili il "Babbo bastardo" di Billy Bob Thornton e il Monicelli feroce di "Parenti serpenti". Di tutt'altro genere invece commedia come "Love actually" e "L'amore non va in vacanza", fatte apposta per i romanticoni che vogliono passare la giornata sul divano sotto la copertina e abbracciati con il proprio partner.



All'insegna dei buoni sentimenti e dello spirito natalizio più puro sono poi il classico dei classici "La vita è meravigliosa" e "The Family Man". I bambini sono invece protagonisti di favole come "Miracolo nella 34.ma strada", film in costume strappalacrime come "Il piccolo lord" o di irresistibili avventure comiche come "Mamma ho perso l'aereo". Chi vuole farsi delle risate spensierate all'insegna della commedia anni 80, meglio affidarsi ai Vanzina di "Vacanze di Natale", capostipite dei cinepanettoni.



Ci sono poi i casi strani di film che non sono particolarmente natalizi come tema o ambientazione ma sono diventati dei classici perché regolarmente trasmessi in tv nel periodo festivo. Tra i cartoni animati per esempio ci sono "La spada nella roccia" e "Le dodici fatiche di Asterix", la fabbrica del cioccolato originale di "Willy Wonka" ma anche "Frankenstein Jr", già cult di per sé, è un classico dei palinsesti natalizi (o, in alternativa, di capodanno). E poi c'è lui. Il film senza il quale ormai non è più Natale: da anni non cade 24 sera che in tv non arrivi "Una poltrona per due". E per voi? Con quale film è Natale?