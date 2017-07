Nastri d'argento, "La tenerezza" di Gianni Amelio è il miglior film

Ficarra e Picone, con "L'ora legale" si sono aggiudicati il premio per la migliore commedia dell`anno, mentre ad Andrea De Sica con "I figli della notte" ha ricevuto il Nastro come miglior esordiente.



Dopo il successo a Cannes, Jasmine Trinca è stata premiata come miglior attrice protagonista grazie al ruolo in "Fortunata" di Sergio Castellitto, film che ha ottenuto in tutto tre Nastri. Due premi ciascuno per "Fai bei sogni" di Marco Bellocchio, "L`ora legale" di Ficarra e Picone e "Sicilian ghost story" di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia.



Alessandro Borghi ha ottenuto il Nastro come miglior attore non protagonista, mentre per i ruoli femminili come non protagoniste hanno vinto ex aequo Sabrina Ferilli e Carla Signoris. " Tutto quello che vuoi" di Francesco Bruni ha avuto il Nastro per la migliore sceneggiatura con un Nastro speciale a Giuliano Montaldo per la sua interpretazione.



Il Nastro d`Argento europeo quest'anno se l'è aggiudicato "On the milky road - Sulla via lattea" di Emir Kusturica, mentre il Nastro alla carriera 2017 è andato a Roberto Faenza. Due riconoscimenti "per l`attenzione al cinema civile, in particolare sul tema del lavoro" sono andati a "Sole cuore amore" di Daniele Vicari e "7 minuti" di Michele Placido. "The Young Pope" di Paolo Sorrentino si è invece portato a casa il Nastro dell`anno.