Naomi Watts e Liev Schreiber: è finita, dopo 11 anni insieme

Dopo Brad Pitt e Angelina Jolie a cadere, tra gli dei di Hollywood, ci sono anche Naomi Watts e Liev Schreiber. Li avevamo lasciati sul red carpet di Venezia sorridenti e abbracciati, li ritroviamo al capolinea, come rivelano loro stessi all'Hollywood Reporter con un comunicato, in cui si legge che, dopo undici anni insieme, i due attori hanno deciso di separarsi "per il bene della famiglia"...

"Negli ultimi mesi siamo arrivati alla conclusione che il modo migliore per andare avanti come famiglia è quello di separarci come coppia. Ed è con grande amore, rispetto e amicizia che non vediamo l'ora di educare i nostri figli ed esplorare questa nuova fase del nostro rapporto. Apprezziamo la vostra curiosità e il vostro supporto ma vi chiediamo anche di pensare ai nostri figli e rispettare il loro diritto alla privacy" scrivono Naomi, 47 anni e Liev, 48.



I due, che non si sono mai spostai, ma che stavano insieme dal 2006 hanno due figli: Alexander "Sasha" di 9 anni e Samuel di 7.

Nelle ultime settimane sono stati impegnati nella presentazione del loro nuovo film, The Bleeder, ai Festival di Toronto e Venezia nel quale Schreiber interpreta Chuck Wepner, il pugile che ispirò Stallone a scrivere il primo Rocky e la Watts il ruolo di Linda Wepner, moglie del protagonista. Naomi Watts tornerà anche al cinema tra qualche mese con il thriller Shut In ed è recentemente tornata a collaborare con David Lynch: nel 2017 la ritroveremo nel revival di Twin Peaks.