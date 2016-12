Nando Orfei, addio al pioniere del circo

Al capezzale il fratello Rinaldo e la sorella Liana. Nando era il maggiore, legatissimo alla cugina Moira. I funerali si terranno giovedì ma la località non è stata ancora decisa. Il mondo del circo è in lutto e il suo circo in particolare, che in questi giorni si trova a Modena, ha interrotto l'attività: poi, come ha spiegato un portavoce, riprenderà regolarmente venerdì, "come era il suo volere". Fino a quando ha potuto, Nandino, come veniva chiamato da tutti, è andato in giro con la compagnia.



Oltre a domatore, giocoliere e clown, Orfei è stato anche attore. Da giovane si è infatti dedicato alla recitazione. Quattro i film in cui è apparso, di cui due diretti appunto da Fellini. Memorabile l'interpretazione del 1973 in "Amarcord", in cui ha vestito i panni dello zio di Titta. Dopo qualche anno Nando si è dedicato esclusivamente al teatro e al circo. Prima giocoliere, poi domatore nella gabbia dei leoni e delle tigri. Da tempo aveva smesso, ma, fino a quando la malattia glielo ha permesso, entrava in scena nel finale dello spettacolo a ogni serata per salutare il pubblico, indossando l'immancabile giacca bordeaux.



Con le produzioni Circo Rama e Circo delle mille e una notte era diventato famosissimo, così come tutta la famiglia Orfei. "Il circo è e sarà sempre il più grande spettacolo del mondo", era la sua frase e, tra le ultime volontà espresse c'è quella cult del mondo dello spettacolo: qualsiasi cosa accada, "the show must go on".