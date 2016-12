Nando Gazzolo, addio all'attore e indimenticabile voce delle star

Al grande pubblico era noto per la sua inconfondibile voce (ha doppiato Marlon Brando, Laurence Olivier e Frank Sinatra, ndr), ma Nando Gazzolo morto oggi all'età di 87 anni è stato anche un grande attore di teatro, passando da "Antonio e Cleopatra" ad "Amleto" e "Goldoni". Protagonista dello spettacolo italiano, tra le sue ultime interpretazioni in tv, ricordiamo la fiction "Valeria medico legale". Da una settimana era ricoverato in una clinica di Nepi.

"Gazzolo era ricoverato - spiega la famiglia - per il complessivo aggravarsi delle condizioni in seguito anche a una frattura del femore di cinque anni fa". I funerali verranno celebrati nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma giovedì 19 novembre alle 15. Nel giorno del funerale la mattina sarà aperta la camera ardente, per un ultimo saluto, nella casa di cura di Nepi, in provincia di Viterbo.