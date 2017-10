27 ottobre 2017 16:06 Nameless, lʼelettronica "local" italiana conquista anche lʼOlanda La nuova edizione del Festival che si tiene a giugno a Barzio, nel Lecchese, è stata presentata durante il prestigioso Amsterdam Dance Event

L'appuntamento è per il weekend dall'1 al 3 giugno del 2018. Sono quelle le date della sesta edizione del Nameless Festival che si svolge a Barzio, nel Lecchese. Una kermesse in crescita costante, che nel 2016 ha portato nella valle 30mila persone, nel nome del paesaggio unico, del buon cibo ma soprattutto della musica elettronica di qualità. Per questo la nuova edizione è stata presentata in un appuntamento prestigioso come l'Amsterdam Dance Event.

La sesta edizione del Nameless Festival è stata presentata durante l'Amsterdam Dance Event. Per l'occasione è stato realizzato al Teatro De Balie uno showcase con tanti ospiti di fama internazionale leggi tutto Il ritrovo annuale europeo per gli amanti della musica elettronica ha quindi aperto le sue porte a questa realtà che, partita in sordina nel 2012, è cresciuta di anno in anno, affermandosi come un appuntamento unico nel suo genere. E che il livello sia alto lo certifica prima ancora che l'affluenza degli appassionati la fiducia della comunità locale, che dopo una prima, comprensibile, diffidenza, vede oggi nel Nameless un appuntamento irrinunciabile, un Festival il cui fatturato veleggia ormai sul milione di euro e il cui indotto porta ossigeno nelle casse comunali per quasi tutto l'anno.



"Il Nameless è nato sull'onda dei grandi Festival dance che ci sono in giro per il mondo - spiega Alberto Fumagalli, fondatore e amministratore del Festival -. Siamo partiti come dei ragazzi che avevano un sogno e volevano realizzarlo. Così nel 2012 abbiamo provato a organizzare una prima edizione, a Lecco, raccogliendo 6mila persone. Quando poi la convenzione con Lecco è scaduta si è fatto avanti il Comune di Barzio e lì c'è stata la svolta: perché una location di questo tipo è unica e dà al Festival un valore aggiunto impagabile".

Pur con un cartellone che per gli appassionati di musica dance ed elettronica offre il meglio del panorama internazionale (Chemical Brothers, Afrojack, Benny Benassi, Zedd solo alcuni dei nomi passati da qui), il punto di forza del Nameles è nel suo approccio originale alla forma festivaliera. "La svolta è arrivata dopo una chiacchierata con uno degli organizzatori del South by Southwest di Austin - spiega Fumagalli -. Ci ha detto 'Perché provate sempre a imitare i festival americani? Siete italiani e dovete fare un Festival all'italiana'. E così abbiamo puntato sulla caratterizzazione locale".



"Il binomio territorio-musica dance è indovinato - fa eco Alessandro Massara, ceo di Universal Music Italia, casa discografica che ha deciso di essere partner della kermesse -. Bisogna trovare una via italiana al festival e Barzio è un posto bellissimo, dove si mangia e beve benissimo". La major ha deciso di puntare sul mondo di riferimento del Nameless in modo discreto. "Sono sicuro che dalla musica elettronica possano arrivare le stelle della musica italiana di domani - sottolinea Massara -. Il supporto della nostro casa discografica si fa sentire ma senza il fiato sul collo, questi ragazzi devono avere la possibilità di crescere e, se è il caso, anche di sbagliare".



Nameless è anche un progetto a 360°, che ha visto nascere un'etichetta discografica ad hoc per gli artisti che si avvicinano a questa realtà. "A differenza del mondo hip hop, dove si viaggia in maniera autonoma, autoproducendo e distribuendo in Rete i propri lavori, nell'elettronica molti artisti cercano un'etichetta per sviluppare il proprio prodotto - spiega Federico Cirillo, direttore del Dance Department di Universal Music Italia -. Nameless Records è nata con l'intento di dare sicurezza a ragazzi che potessero sviluppare le proprie idee". Il tutto con tre linee guida fondamentali: "Vogliamo un'identità sonora, perché riconoscere un movimento ascoltando una canzone è una cosa fondamentale; non ci deve essere nessuna pressione; la passione è un ingrediente fondamentale".