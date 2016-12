29 dicembre 2014 Nadeea Volianova, la popstar e il caso "The Interview": "Ho hackerato io la Sony" Cantante americana di origine russa, la Volianova ha colto la palla al balzo del caso internazionale per realizzare un servizio fotografico... ai limiti del buon gusto Tweet google 0 Invia ad un amico

12:23 - Cosa c'è di meglio di uno caso internazionale da cavalcare per far parlare un po' di sé? Niente secondo la popstar americana di origine russa Nadeea Volianova. E così si è messa in posa, intimo militare, cappello dell'Armata Rossa e corpo piene di scritte per "dire la sua" sul colpo degli hacker alla Sony per bloccare il film "The Interview". E nel corso del servizio intitolato "Ho hackerato la Sony per The Interview" l'intimo è ben presto sparito.