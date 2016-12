Nadeea Volianova, dalla Russia arriva la nuova Lady Gaga a luci rosse

16:46 - Lady Gaga deve stare attenta, in circolazione è infatti arrivata una contendente che potrebbe insediarle il trono. E' la cantante di origini russe Nadeea Volianova, che è già stata incoronata da media americani come la nuova Germanotta per la sua voglia di trasgredire ed emergere a tutti i costi. A suon di nudi e pose provocanti si sta infatti facendo strada a Hollywood, ma le sue ambizioni non finiscono qui e punta a Brigitte Bardot.

A suo dire, infatti, avrebbe molte cose in comune con la diva francese, prima fra tutte l'amore per gli animali. Ma non è la prima volta che la popstar si fa notare dalla stampa americana.



Lo scorso dicembre, dopo l'attacco hacker ai danni della Sony per impedire l'uscita del film-parodia "The Interview", la Volianova aveva infatti rivendicato l'attentato informatico con uno strip 'politico' che aveva in poco tempo fatto il giro del Web. Qualche settimana fa era invece scesa in strada in shorts e tacchi alti brandendo un cartello con la scritta "Cercasi milionario" corredato dal suo numero di telefono. Gli scatti dell'impresa erano finiti subito su Twitter e chissà che tra i suoi follower non si faccia avanti anche un ricco rampollo pronto a soddisfarla.