Nabiha, soul dance dal battito animale

Arriva dalla Danimarca ma le sue radici affondano in Africa, con un intreccio di culture e influenze che rende il suo dance-soul particolarmente ammaliante. Lei è Nabiha e, con il nuovo singolo "Animals", dopo essere diventata una stella in patria punta al grande pubblico internazionale. E le classifiche di vendita dicono che l'obiettivo è a portata di mano.

Nata in Danimarca nel 1983 da una famiglia con origini in Gambia, Marocco e Mali, Nabiha ha scoperto la sua vocazione sin da bambina e ben presto ha deciso che la musica sarebbe stato il modo migliore per esprimere la sua creatività. "Il pop è l'arte della gioia - spiega -: riesce a comunicare senza bisogno di tanti preamboli. Ti fa sentire libero, oggi come cinquant'anni fa".



Così, un paio di album, in patria, che si guadagnano l’attenzione di chi ama il pop senza recinti, e una serie di singoli che la lanciano sul mercato internazionale, trovando fan inattesi in tre star come James Morrison, Jamie Cullum e Jason DeRulo: del primo apre i concerti danesi, dagli altri due viene ingaggiata come supporter alle loro date, occasioni in cui le sue performances destano riscontri entusiastici.



Con "Animals" tenta oggi il grande salto, appoggiandosi a una soul-dance contemporanea che spiazza continuamente, contaminata con echi della tradizione africana nella melodia, nel fraseggio vocale, nel gioco sincopato dei ritmi.