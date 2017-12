14 dicembre 2017 11:25 N.E.R.D., tra politica e impegno il ritorno alle origini di Pharrell & C. Esce venerdì 15 dicembre "No_One Ever Really Dies", nuovo album del gruppo di Pharrell Williams

Nessuno muore mai veramente. Nemmeno i N.E.R.D. che a distanza di 7 anni dal loro ultimo lavoro pubblicano venerdì 15 dicembre "No_One Ever Really Dies". Pharrell Williams, Chad Hugo e Shae Haley tornano alle origini con un lavoro fortemente impegnato da un punto di vista politico, imperniato su un tema forte come la questione razziale. Tra i moltissimi featuring spiccano quelli di Rihanna, Kendrick Lamar ed Ed Sheeran.

Dopo aver aperto la strada con il singolo "Lemon", realizzato insieme a Rihanna, per i N.E.R.D. e il momento di svelare l'intero progetto "No_One Ever Really Dies". Consueto mix genialoide di stili e influenze, basi e beat. Un ritorno alle origini per Pharrell, che dopo aver spopolato con il suo lato più scanzonato con pezzi come "Happy" o "Blurred Lines", ritrova le proprie origini, con testi sono perlopiù tutti incentrati sulla questione razziale che al rapper/produttore/stilista sta da sempre molto a cuore.