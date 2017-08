Nanni Svampa, addio a un grande musicista tra canzone folk e cabaret

Immediati i commenti delle autorità lombarde: "Ci ha lasciato così, il grande Nanni Svampa, in una calda notte d'estate, a domandarci se saremo bravi a conservare e a tramandare la sua importante eredita'". Lo scrive sul suo profilo Facebook l'assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia, Cristina Cappellini, ricordando l'artista.

In una nota del Comune di Milano si legge invece: "Milano perde un interprete attento e sensibile della sua anima più profonda, un vero appassionato della milanesità". Mentre il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni lo saluta sui suoi profili social in questo modo: "Addio a Nanni Svampa, cantore pieno di ironia di una Milano dal volto umano".



Svampa, nato nel 1938 nel quartiere popolare di Porta Venezia a Milano, è stato, come si legge anche sul suo sito ufficiale, "mitico rappresentante del cabaret musicale milanese e della canzone d'autore" e "cultore e interprete della tradizione lombarda con particolare riguardo alla canzone popolare".



E poi "traduttore e interprete in lingua milanese dell'opera di Georges Brassens (il più grande poeta e umorista della canzone nel XX secolo)". E ancora "attore teatrale e cinematografico", tanto da aver recitato in film di registi come Elio Petri e Gabriele Salvatores.



Infine, anche autore di testi "teatrali, televisivi e radiofonici, regista di spettacoli musicali e di cabaret". Laureato in Economia alla Bocconi, Svampa fondò i Gufi nel 1964 assieme a Roberto Brivio, Gianni Magni e Lino Patruno e la band suonò fino al '69 mischiando musica, dialetto milanese, cabaret e satira sociale. Del '64 anche l'album "Nanni Svampa canta Brassens" e del '70 i celebri dischi della "Antologia della canzone lombarda".