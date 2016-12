Musica e meteo, le canzoni si lasciano ispirare dal tempo

Nella ricerca, pubblicata sulla rivista Weather sono stati analizzati i testi delle canzoni, i generi musicali, le chiavi e i collegamenti a specifici eventi metereologici. I più citati sono sole e pioggia, ma spesso le canzoni menzionano più di un evento meteo.



Oltre 900 cantautori o cantanti hanno scritto o cantato il tempo. Basti pensare che compare nel 7% delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, secondo la classifica stilata nel 2011 dalla rivista Rolling Stone. "Siamo rimasti sorpresi di quanto spesso il tempo sia 'raccontato' nella musica pop - commenta Brown - dalle semplici analogie fino ad essere l'argomento della canzone, come 'Blowin' in the wind' di Bob Dylan, o 'Bus Stop' degli Hollies".



Non mancano poi canzoni ispirate da eventi specifici, come la celebre 'Here comes the Sun' del 1969 di George Harrison, che trae spunto da uno dei primi giorni di primavera dopo un lungo, freddo e solitario inverno. I riferimenti al cattivo tempo sono più significativi negli Stati Uniti durante gli Anni '50 e '60, rispetto ai sereni Anni '70 e '80. Sono invece una trentina gli artisti, i gruppi e compositori il cui nome e' legato al tempo, tra cui i Wet Wet Wet, The Weather Girls e KC and the Sunshine Band.