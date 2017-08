Musica, "Despacito" è il brano più ascoltato in streaming della storia

La terza posizione è ora occupata da Ed Sheeran, la cui "Shape of You" è stata ascoltata per 4,07 miliardi di volte. Le polemiche relative al cantautore britannico - sia sulla sua esibizione al festival di Glastonbury, sia sulla sua partecipazione a "Game of Thrones", che lo hanno portato a chiudere l'account Twitter - non hanno dunque scalfito il suo rendimento su YouTube e Spotify.



Il notevole successo di "Despacito" è dovuto non solo alla versione originale - diventata virale dopo la sua uscita a gennaio 2017 - ma anche a Justin Bieber, che ha partecipato a un remix della canzone. Così Fonsi, in una nota, ha accolto la notizia: "Lo streaming è un connettore per il pubblico di tutto il mondo e ha aiutato la mia musica a raggiungere ogni angolo del pianeta. E' veramente un onore sapere che 'Despacito' è ora la canzone più ascoltata in streaming della storia". Anche Daddy Yankee può gioire: è il primo artista latino a guidare lo streaming di Spotify, grazie in parte proprio al successo di "Despacito".



La hit, peraltro, ha raggiunto un altro importante traguardo: è diventata, infatti, la prima canzone in spagnolo a raggiungere la vetta della classifica "Hot 100" di Billboard negli Stati Uniti. Non accadeva dai tempi di "Macarena", tormentone del 1996 del duo musicale Los del Rio.