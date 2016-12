Musica, Cyrus vs Swift, Swift vs Minaj, Minaj vs Rihanna: è guerra via Web

Mano agli smartphone e via ai colpi proibiti. E' guerra aperta tra le star a stelle e strisce del mondo della musica. Sul ring dei social salgono Miley Cyrus e Taylor Swift. La prima critica il video troppo violento, "Bad Blood" della seconda che non resta certo a guardare. Nella pop querelle interviene anche Nicky Minaj che lancia cinguettii di fuoco contro la rivale Katy Perry giunta in soccorso di un'altra illustre attaccata: Rihanna.