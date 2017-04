Musica, Antitrust: sanzione 1,7 mln per biglietti concerti Ticketone

La società replica con una nota in cui sostiene che le accuse "sono inconsistenti e fondate su una incompleta e forviante interpretazione dei fatti". A tal proposito "ha già avviato ricorso dinanzi al TAR Lazio ed è fiduciosa che la decisione dell'AGCM non sarà confermata dal Tribunale Amministrativo". Inoltre, sottolinea, "PwC Advisory ha esaminato le procedure di TicketOne e certificato ufficialmente e formalmente che la Società non ha mai fornito alcun biglietto a nessuna piattaforma di mercato secondario e ha preso le dovute misure per limitare possibili comportamenti irregolari di "brokeraggio biglietti". TicketOne, dice ancora che "ha inoltre messo in atto adeguati mezzi di prevenzione contro i 'ticket bots' e continuerà a farlo anche in futuro. L'AGCM, pur essendo in possesso di tutti i dettagli delle vendite, non è stata in grado di dimostrare eventuali irregolarità attribuibili ai sistemi o procedure di TicketOne".



In particolare, il caso in questione è stato originato da numerose segnalazioni in cui veniva lamentato un repentino esaurimento dei biglietti sul mercato primario e la quasi contestuale vendita degli stessi sul mercato secondario, dove risultavano venduti a prezzi maggiorati.

"Scopo del procedimento era verificare se il professionista avesse agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista per le vendite on line e degli specifici obblighi contrattuali ad esso collegati.



Sebbene fisiologicamente negli hot events, la richiesta di biglietti superi l'offerta e malgrado limitate quantità di biglietti risultino confluite direttamente sul mercato secondario a seguito di vendite da parte di un promoter ad un operatore di secondary ticketing - il segnalato rapido esaurirsi dei biglietti on line relativi ai più importanti eventi di spettacolo che si tengono in Italia e la loro presenza in quantità non marginali sul mercato secondario è dipeso anche dalle concrete procedure adottate da Ticketone per la vendita dei biglietti tramite i canali da esso gestiti", prosegue la nota.