Musica: addio a Natalie Cole, figlia d'arte e splendida voce del jazz a stelle e strisce

E' morta Natalie Cole, figlia del grande Nat King. La cantante statunitense, che aveva 65 anni, in carriera aveva vinto diversi premi, tra cui il Grammy Award come miglior performance femminile nel 1975 e come miglior nuova artista. Nota come stella dello smooth jazz, tra le sue interpretazioni più note "Unforgettable", in duetto virtuale con il padre.