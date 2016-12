Musica: a Taranto spopola il pop e a Pavia trionfa il rock

17:33 - Se Rimini, capitale della notte e del divertimento, come da copione è la città in cui la musica disco e la dance sono le più ascoltate, Como con il suo placido lago stupisce perché trionfano il rap e l'hip hop. Una ricerca di Amazon sui generi musicali più ascoltati nelle 50 città italiane più popolose svela infatti che Taranto è pop mentre Pavia è più rock.

Le classifiche si basano sugli acquisti online di dischi appartenenti a 10 generi diversi: musica pop, classica, alternativa, jazz e blues, hard e heavy, dance ed elettronica, colonne sonore e musical, rock, folk e country, rap e hip hop. Secondo la ricerca diffusa in anteprima dall'Ansa, Busto Arsizio a sorpresa è medaglia d'oro per la musica classica, superando Pordenone e Venezia in una top 10 dove Parma, terra verdiana per eccellenza, non figura nemmeno.



A Pordenone piacciono anche jazz e blues: la città friulana si conferma capolista della classifica per il secondo anno di fila, assieme alla new entry Ancona e a Palermo, che passa dal settimo al terzo posto. Nella Bassa padana va forte il rock con Mantova prima nel rock classico, Cremona nell'alternative e Pavia nell'heavy. Ai livornesi piacciono i musical, mentre Piacenza si piazza in testa fra le città amanti del folk, dopo Ferrara e Como. Unisce trasversalmente tutta l'Italia (isole comprese) il pop: se Taranto è prima, al secondo posto troviamo Bolzano, medaglia di bronzo invece per Sassari.



Ecco le classifiche complete:





Pop: 1)Taranto; 2)Bolzano; 3)Sassari; 4)Siena; 5)Livorno; 6)Pistoia; 7)Asti; 8)Napoli; 9)Cesena; 10)Palermo.



Classica: 1)Busto Arsizio; 2)Pordenone; 3)Venezia; 4)Vicenza; 5)Treviso; 6)Novara; 7)Firenze; 8)Verona; 9)Bergamo; 10)Pisa.



Jazz e blues: 1)Pordenone; 2)Ancona; 3)Palermo; 4)Udine; 5)Bari; 6)Venezia; 7)Pistoia; 8)Padova; 9)Pescara; 10)Mantova.



Hard e heavy: 1)Pavia; 2)Monza; 3)Cremona; 4)Prato; 5)Como; 6)Taranto; 7)Ancona; 8)Genova; 9)Modena; 10)Pisa.



Alternativa: 1)Cremona; 2)La Spezia; 3)Como; 4)Catania; 5)Cesena; 6)Pavia; 7)Trento; 8)Pescara; 9)Mantova; 10) Siena.



Dance e elettronica: 1)Rimini; 2)Trieste; 3)Mantova; 4)La Spezia; 5)Cremona; 6)Cesena; 7)Napoli; 8)Bologna; 9)Torino; 10)Ferrara.



Colonne sonore e musical: 1)Livorno; 2)Cagliari; 3)Parma; 4)Rimini; 5)Brescia; 6)Piacenza; 7)Catania; 8)Reggio Emilia; 9)Bologna; 10)Roma.



Rock: 1)Mantova; 2)La Spezia; 3)Taranto; 4)Piacenza; 5)Asti; 6)Cremona; 7)Rimini; 8)Bergamo; 9)Trieste; 10)Siena.



Folk e country: 1)Piacenza; 2)Ferrara; 3)Como; 4)Vicenza; 5)Sassari; 6)Mantova; 7)Udine; 8)Bergamo; 9)Bologna; 10)Parma.



Rap e hip hop: 1)Como; 2)Ancona; 3)Busto Arsizio; 4)Brescia; 5)Bari ; 6)Livorno; 7)Cesena; 8)Milano; 9)Cagliari; 10)Vicenza.