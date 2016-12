12 marzo 2015 Muse, droni sul pianeta rock: arriva il 9 giugno il nuovo album "Drones" L'atteso nuovo lavoro della band di Matthew Bellamy sarà anticipato dal singolo "Dead Inside" e dal brano "Psycho", diffuso via YouTube il 12 marzo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:37 - L'attesa per i fan dei Muse è finita. Il 23 marzo uscirà il nuovo singolo "Dead Inside" che anticipa "Drones", l'album in uscita il 9 giugno. Inoltre la band renderà pubblico "Psycho", un altro dei brani dell'album, attraverso il proprio canale YouTube alle 19 del 12 Marzo. Il brano sarà immediatamente disponibile in tutto il mondo con il pre-order di "Drones", a partire dalle ore 20.30 dello stesso giorno.

La band ha anche annunciato che dal 15 marzo partirà un tour inglese di 6 sole date in piccole sale, a cominciare dalla Ulster Hall di Belfast. Il Psycho UK Tour passerà anche da Glasgow, Newport, Exeter, Manchester e Brighton. Inoltre i Muse saranno gli headliner del "Download Festival" il 13 giugno mentre arriveranno in Italia per un unico concerto a Roma, all'Ippodromo delle Capannelle, per il festival "Rock in Roma" il 18 luglio.



"Per me, un 'drone' è uno piscopatico metaforico che permette comportamenti psicopatici senza possibilità di appello - ha spiegato il cantante e leader della band, Matt Bellamy -. Il mondo è dominato da droni che utilizzano droni per trasformarci tutti in droni. Questo album analizza il viaggio di un essere umano, dalla sua perdita di speranza e dal senso di abbandono, all'indottrinamento dal sistema affinché si diventi droni umani, fino alla defezione terminale da parte degli oppressori".