Mudimbi: "Faccio rap... ma non chiamatemi rapper"

Di origini congolesi, nato e cresciuto a San Benedetto Del Tronto, Mudimbi pubblica nel 2013 la traccia e il video di "Supercalifrigida" che subito spopola in radio e su trapmusic.net. Un Ep con 5 tracce, pubblicato un anno dopo, poi niente più fino al 24 marzo 2017 quando arriva il suo album d'esordio “Michel”, 12 tracce dalle rime taglienti ed affilate, le sonorità che spaziano dalla trap al raggae, passando per techno, dubstep e dance e alcuni video dissacranti, come "Schifo" e Empatia", con i quali si conferma un artista da tenere d'occhio. La sua mission? Divertire e intrattenere, adulti e bambini, come fa con il fumetto all'interno dell'album stesso, disegni da colorare, ritagliare e spezzettare. "Un gioco, come all'asilo!".



Mudimbi ma tu ti consideri o no un rapper?

Mi considero un rapper perché faccio rap, però la parola è fuorviante perché l'immaginario collettivo ha creato un personaggio pieno di cliché, e io non mi sento, da quel punto di vista, di definirmi così



Cos'è il rap per te?

Un mezzo per esprimere qualsiasi cosa. E' parlare in rima. Io l'ho sempre vissuto come un gioco, ma non nel senso di qualcosa di banale, bensì qualcosa che serve anche ad intrattenere. Rap sono le battute che faccio con gli amici, il far ridere le persone... il tutto semplicemente messo in rima



"Michel" sta andando bene ed è il compendio del Mudimbi pensiero, perché è uscito solo adesso?

Dopo “Supercalifrigida” ho cominciato a lavorare come meccanico in un'officina, dovevo pagare le bollette e mantenermi. Ma a quel punto non avevo più molto tempo per occuparmi di un disco. Intanto però scrivevo, sempre. Così ho raccolto un bel po' di materiale. Poi finalmente ho deciso, mi sono preso la responsabilità della mia vita scegliendo un mio percorso, non dettato dal dover pagare le bollette e mi sono licenziato per dedicarmi solo a questo e quindi la scelta è stata inevitabilmente il disco, il materiale ce l'avevo già e anche il tempo per scegliere e per selezionare...