Mtv Movie Awards 2016 davvero... stellari! Trionfa "Il risveglio della forza"

Consegnati a Los Angeles negli studi della Warner Bros, gli MTV Movie Awards hanno premiato anche Straight Outta Compton, che si è aggiudicato il premio per la migliore pellicola tratta da una storia vera, mentre per la categoria documentari ha vinto Amy, dedicato alla vita di Amy Winehouse. Charlize Theron per Mad Max Fury Road ha vinto il premio alla migliore attrice, mentre Chris Pratt per Jurassic World si e' aggiudicato due secchielli di popcorn: per la migliore interpretazione al maschile e per la migliore scena d'azione. Premio doppio anche per Deadpool. Il protagonista Ryan Reynolds ha vinto per la migliore scena di lotta (insieme a Ed Skrein) e per la migliore performance comica. Presentata da Dwayne Johnson e Kevin Hart, la 25/a edizione degli MTV movie Awards, che prevedono una votazione popolare da parte dello stesso pubblico del canale televisivo musicale, ha visto premiato anche Will Smith con il Generation Award e Melissa McCarthy con il Comedic Genius Award.