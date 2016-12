7 novembre 2016 10:52 Mtv Europe Music Awards, trionfano Lady Gaga e Justin Bieber Benji e Fede hanno vinto nella sezione miglior artista italiano

Sono stati i grandi assenti Justin Bieber e Lady Gaga a trionfare nella notte degli Mtv Europe Music Awards, che si sono tenuti il 6 novembre a Rotterdam. Al cantante 22enne è andata la statuetta come miglior canzone per "Sorry", quella di "Best fan" e quella di miglior artista canadese. Lady Gaga si è portata a casa il riconoscimento come miglior artista femminile e look. Per l'Italia a trionfare sono stati invece Benji e Fede.

Beyoncé e Adele, grandi favorite con sei e cinque nomination, sono invece tornate a casa a mani vuote. Il premio come miglior artista maschile è andato al 18enne canadese Shawn Mendes, mentre l'artista emergente del 2016 arriva dalla Svezia: è la 19enne Zara Larsson. Weeknd ha vinto per il video di "Starboy", nel pop hanno trionfato i Fifth Harmony, mentre l'hip hop è ancora territorio di Drake. Per il rock premiati i Coldplay, candidati in ben cinque categorie in cui era in lizza.



Tra fuochi d'artificio, giochi di luce e effetti speciali; gli Mtv Emas hanno incoronato i grandi della musica durante una nottata di festa. Grande assente sul palco Justin Bieber, che ha conquistato tre riconoscimenti (Best song, Biggest fans, Best Canadian Act), sulle cinque categorie. Il cantante porta così il suo bottino personale a quota 20 statuette e rimane il dominatore incontrastato della manifestazione di MTV.

