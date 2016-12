Mtv Ema, da Justin Bieber ai Duran Duran: la notte italiana

Tutto è pronto per gli Mtv Europe Music Awards che, condotti da Ed Sheeran e Ruby Rose , si celebreranno a Milano stasera al Forum di Assago e vedranno in scena, tra gli altri, Pharrell Williams , Ellie Goulding , Duran Duran , Jason Derulo , Twenty One Pilots , Martin Garrix , Tori Kelly , James Bay , Jess Glynne , il duo hip hop Macklemore & Ryan Lewis . E Justin Bieber che dichiara: "Sono entusiasta di condividere questa performance con i miei fan di tutto il mondo".

La cantante Charli XCX, insieme alla rapper britannica Tinie Tempah e alla modella Hailey Baldwin saranno sul palco in qualità di presenter per consegnare i premi ai vincitori. Non solo. MTV ha annunciato una nuova categoria di premio che sarà svelata durante gli EMAs: l'MTV Video Visionary Award.

La categoria onorerà i più grandi pionieri che hanno fatto della video music una forma d'arte e i destinatari inaugurali del premio saranno proprio i Duran Duran. Taylor Swift è al timone delle nomintion al femminile, con 9 candidature. Bieber invece ne ha nove. Mentre il nostro Marco Mengoni, trionfatore del Best Italian Act, è in lizza nella categoria Worldwide Act. Andrea Bocelli salirà per la prima volta in assoluto sul palco e regalerà un'indimenticabile esibizione da solista e poi farà un duetto con l'energica cantante Tori Kelly per un'esibizione che entrerà nella storia degli Mtv Ema.