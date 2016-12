Mtv Awards: Stash sputa in tv, rifiuta il premio e litiga con il presentatore Francesco Mandelli

Prima ha sputato verso la telecamera poi è sceso dal palco senza ritirare il premio. Stash, il leader dei The Kolors , ha perso le staffe durante gli Mtv Awards . Non solo. Dietro le quinte è stato il protagonista di una lite con il presentatore Francesco Mandelli . "Ti danno il premio e lo rifiuti, ma chi c...o sei?", urla l'attore. La replica, nel video pubblicato da Trash Italiano su Twitter , non si sente. Subito dopo però il cantante replica sui social.

A tarda notte, su Facebook, il leader dei The Kolors si è scusato: "A proposito di ciò che è successo questa sera sul palco degli Mtv Awards, purtroppo avete conosciuto un lato di me di cui non sono fiero e del quale mi scuso. E’ chiaro che il mio gesto non era affatto rivolto al pubblico o agli spettatori ma, a volte, quando il lavoro per il quale ti dedichi interamente viene colpito, la rabbia e la delusione che ne derivano sono così forti che ti portano ad avere una reazione di pari portata. Sono molto dispiaciuto per tutti coloro che si sono sentiti offesi dal mio comportamento".