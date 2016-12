Mtv Awards, Benji & Fede fanno tris di premi

Inizio bagnato per gli Mtv Awards , che dopo alcuni ritardi hanno acceso il palco del Parco delle Cascine di Firenze. Presentato da Francesco Mandelli , l'evento ha ospitato i big della musica italiana: da Emma ad Elisa , passando per The Kolors e Alessandra Amoroso . I più premiati della serata sono stati Benji & Fede , che si sono portati a casa il Nickelodeon Slimefest Award, il Best New Artist e il Tim Best Italian Band.

Nonostante il tempo incerto e le nuvole scure sopra il palco, davanti alla carrellata pop tutta italiana sono arrivati in circa ventimila, per ballare sulle note dei loro beniamini come Lorenzo Fragola, Annalisa, Alessio Bernabei, Francesca Michielin, Benji & Fede + Xriz, Emis Killa. Benji & Fede , mattatori della serata, sono stati i più premiati aggiudicandosi il Nickelodeon Slimefest Award, il Best New Artist e il Tim Best Italian Band; mentre Jarvis ha ottenuto il Best Mtv New Generation. MTV ha invece assegnato d'ufficio ai Negramaro il Video Award e ai The Kolors l'History Award. Migliori cantanti italiani sono stati eletti Marco Mengoni ed Emma Marrone .

Tra gli artisti stranieri gli One Direction si sono aggiudicati il premio come miglior band internazionale, mentre il re e la reginetta del pop internazionale 2016 sono Justin Bieber e Ariana Grande



Premiati anche Gigi Hadid (Best Look), Bieber con "What do you mean" e "Sorry" (Best Fresh Video e Best Tormentone), Alberico De Giglio (Webstar), Big Bang (Best Artist Of The World) e i Directioners (Best Fan). Per finire, il Best Movie per i millennials votanti di Mtv è "Hunger games: il canto della rivolta - parte 2", mentre il premio Artist Saga è stato assegnato a furor di popolo a Britney Spears.