Motus, alla Triennale presentano "Panorama": una ricerca sulle identità migranti e in movimento

All'interno della rassegna FOG , arriva in prima nazionale alla Triennale Teatro dell'Arte , "Panorama" , nuovo lavoro dei Motus , in scena a Milano dal 2 al 6 maggio. La compagnia riminense, una delle realtà più importanti del nostro teatro contemporaneo, continua la ricerca inaugurata con lo spettacolo "MDLSX", incentrato sui confini del corpo e sui grandi conflitti legati alle comunità in transito, in cerca di nuove dimore, affrontando la condizione dell’identità nomade fra sradicamento dal passato e rinascita verso nuove forme ed esistenze. Per questa produzione hanno lavorato con la Great Jones Repertory Company , il gruppo attoriale interetnico residente al teatro La MaMa di New York.

Proprio nel teatro storico dell’East Village si è svolta la preview dello spettacolo il 29 e 30 dicembre 2017. E proprio gli attori della compagnia residente sono i protagonisti di questo lavoro, che è stato concepito come un montaggio di diverse storie personali degli stessi artisti nomadi approdati nella Grande Mela da tutto il mondo e che hanno vissuto una diaspora legata alle proprie scelte artistiche. Lo spettacolo è quindi una caleidoscopica biografia collettiva dentro un dispositivo supertecnologico, dove si mescolano performance live, video e riprese in diretta.



La compagnia Motus è stata fondata a Rimini nel 1991 da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. I suoi lavori sono stati presentati nei festival più importanti del mondo e hanno vinto numerosi riconoscimenti, tra cui tre premi Ubu. E' nota per aver interpretato in maniera originale autori come Beckett, DeLillo, Genet, Fassbinder, Rilke, Pasolini e per le sue produzioni come "Syrma Antigónes" (dedicato alla figura di Antigone), "The Plot is the Revolution", "Nella Tempesta", "Caliban Cannibal".