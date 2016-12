Motorhead, Lemmy Kilmister nello spot postumo

A dieci giorni di distanza dalla sua scomparsa , avvenuta il 28 dicembre, il fondatore dei Motorhead Lemmy Kilmister torna ad emozionare i fan con uno spot pubblicitario girato appena un mese prima della sua morte. Nelle immagini il bassista esce da un locale e, fissando l'obiettivo della telecamera scherza: "Non ho mai bevuto latte e mai lo farò, stron***".

Lemmy Kilmister kuvasi kanssamme viime itsenäisyyspäivänä ikonisen maitomainoksen uudestaan. Lopputuloksena on kunnianosoitus suurelle miehelle. Kiitos, Lemmy.

L'agenzia finlandese Hasan&Partners era nel pieno della post produzione dello spot girato per un'azienda di latte quando è arrivata la notizia della morte del musicista.



I produttori hanno deciso di mandare comunque lo spot in onda come un tributo a Lemmy e, d'accordo con la famiglia del musicista, al termine della pubblicità hanno aggiunto la data di nascita e di morte del leader dei Motorhead, accompagnata dalla scritta "Brindiamo a te".