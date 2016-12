Mötley Crüe, Tommy Lee rimane sospeso durante il concerto d'addio

I Motley Crue hanno voluto salutare il loro pubblico con un grande show. Nella notte di Capodanno la band ha suonato insieme per l'ultima volta allo Staples Center di Los Angeles, ma qualcosa è andato storto. Il batterista Tommy Lee si è esibito in un assolo su una piattaforma rotante agganciata alle montagne russe, che però si è inceppata. Il musicista è così rimasto sospeso a testa in giù qualche minuto, continuando a suonare come se nulla fosse.

Lo staff è prontamente intervenuto per aiutarlo a tornare con i piedi per terra, ma l'inconveniente non sarà dimenticato tanto facilmente. I Mötley Crüe avevano infatti deciso di riprendere con le telecamere la loro ultima esibizione, per realizzare un documentario che uscirà nel 2016.



L'addio è stato deciso di comune accordo da tutti i membri, come ha spiegato a Entertainment Weekly il bassista Nikki Sixx: "Sono orgoglioso che ce ne andiamo via tutti insieme e non a pezzi come altri prima di noi. Sono eccitato per il futuro e orgoglioso del passato".