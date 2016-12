Mostra del Cinema di Venezia, Sam Mendes presidente della giuria

"La sua vocazione per un teatro e un cinema personali unita alla ricerca di modalità di comunicazione con porzioni sempre più ampie di spettatori, trova in Sam Mendes una sintesi particolarmente efficace e convincente. Le sue messe in scena, che siano destinate alle tavole dei teatri o al buio delle sale cinematografiche, hanno il merito di saper conciliare le aspettative dei critici più esigenti con i gusti di un pubblico vastissimo, che sembra non conoscere confini geografici e culturali", ha dichiarato il direttore della Mostra Alberto Barbera. "È un onore essere stato chiamato da Alberto a guidare la Giuria internazionale di Venezia 73. Ho sempre avuto un forte legame con la città", ha risposto Mendes.



Il regista ha esordito nel 1988 a teatro, prima di dedicarsi al cinema. Nel 2000 ha esordito col botto dirigendo "American Beauty", con cui ha vinto cinque Oscar, tra cui quelli per la miglior regia e il miglior film. Ha poi diretto "Era mio padre", presentato in Concorso alla Mostra di Venezia nel 2002. Dopo "Jarhead"(2005), "Revolutionary Road" (2008) e "American Life" è arrivato il successo mondiale del 23esimo titolo della serie di James Bond, "Skyfall", confermato dal successivo "Spectre".