Moseek, dopo X Factor il video live di "Elliot" per lanciare tour e nuovo album

Dopo i grandi consensi ottenuti con la partecipazione ad " X Factor ", i Moseek lanciano il loro " Anteprova Tour 2016 ", in attesa dell'uscita a maggio del nuovo album. Per l'occasione esce il videoclip del loro primo inedito, " Elliott ", registrato dal vivo al Quirinetta di Roma. Tgcom24 ve lo presenta in anteprima.

Come spesso accade il pubblico è protagonista nelle performance del trio formato da Elisa Pucci, Fabio Brignone e Davide Malvi. I Moseek infatti hanno un rapporto speciale con i loro fan, che sono una sorta di "quarto elemento" della band: il dialogo con loro è continuo e diretto sui social network, in strada, durante i concerti.



Tenendo fede a questo legame, i Moseek presenteranno le canzoni del nuovo album in anteprima in un tour che partirà da Bologna il prossimo venerdì 29 aprile e toccherà le principali città italiane. I fan che acquisteranno il biglietto per il concerto, riceveranno in regalo il disco in pre-order in versione digitale. Durante il concerto il pubblico potrà interagire con la band, commentare le canzoni e attraverso WhatsApp scegliere quella preferita, per indicare il singolo di lancio dell’album, che conterrà 8 inediti, oltre ad "Elliott" e diversi remix.



LE DATE DELL'ANTEPROVA TOUR

27 aprile Bologna

28 aprile Torino

29 aprile Milano

30 aprile Roma

5 maggio Cosenza

6 maggio Palermo

7 maggio Catania