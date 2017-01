Morto Rick Parfitt, storico chitarrista degli Status Quo

Il chitarrista degli Status Quo, Rick Parfitt, è morto in un'ospedale di Marbella, in Spagna, all'età di 68 anni a causa di una grave infezione. Parfitt era stato ricoverato mercoledì per le complicazioni sorte dopo una ferita a una spalla dovuta a una caduta. Considerato una delle migliori chitarre ritmiche del rock inglese, Parfitt è stato l'autore di alcuni dei brani di maggior successo degli Status Quo, come Rain e Whatever You Want.