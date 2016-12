Morto Patrick Macnee, fu l'agente John Steed in "The Avengers"

L'attore scozzese Patrick Macnee, passato alla storia interpretando l'agente segreto John Steed nella fortunata serie degli Anni '60 "The Avengers", è morto all'età di 93 anni nella sua casa in California. Indossava la bombetta ed aveva con sé sempre l'ombrello, con una sobrietà tipicamente britannica. Apparve anche come spalla di 007 Roger Moore, in "A View to a Kill" negli anni '80.